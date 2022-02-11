Презентація Starship: Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марсу
Сьогодні засновник компанії Ілон Маск провів презентацію щодо надважкої ракети Starship. Це перше оновлення інформації щодо неї за останні роки.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на презентацію від SpaceX.
Презентація від SpaceX
Starship складається з космічного корабля та ракети-носія Super Heavy.
Маск продемонстрував відеоролик на якому показав, як саме виглядатиме запуск апарату та колонізація Червоної планети.
Під час польоту відбуватиметься відокремлення ракети-носія, який, зі свого боку, повертатиметься до пускової вежі "Мехазілли". Остання ж "ловитиме" апарат власними роботизованими маніпуляторами.
The launch tower at Starbase will help stack Starship and catch the Super Heavy rocket booster pic.twitter.com/xXmonamEDA— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022
За словами Маска, процес польоту займатиме до шести хвилин. Дві на зліт та ще чотири - на посадку ракети-носія. Загалом SpaceX планує модернізувати систему, аби її вдалося застосовувати кожні 6-8 годин, що дозволить проводити до трьох запусків на день. Водночас компанія працює над багаторазовістю космічного корабля, оскільки це є головним ключем для майбутніх досліджень космосу.
Також виявилося, що новітні двигуни Raptor використовують більше рідкого кисню, ніж палива, у зв’язку з чим корабель буде здатний дозаповнюватись на орбіті.
Сьогодні ж ракета обладнана 29 двигунами, однак компанія збільшить їх кількість до 33.
Raptor 2 generates more than 230 tons of thrust at sea level, up from Raptor 1’s 185 tons pic.twitter.com/o1Rqjwx6Ql— SpaceX (@SpaceX) February 11, 2022
Також підприємець відзначив, що очікує на схвалення від Федерального авіаційного управління щодо першого орбітального польоту Starship вже в березні 2021 року.
February 10, 2022
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX завершила будівництво повноцінного прототипу Starship.