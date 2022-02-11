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Презентація Starship: Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марсу

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П'ятниця 11 лютого 2022 11:24
Презентація Starship: Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марсу Фото: Ілон Маск показав, як відбуватиметься колонізація Марсу (twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні засновник компанії Ілон Маск провів презентацію щодо надважкої ракети Starship. Це перше оновлення інформації щодо неї за останні роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на презентацію від SpaceX.

Презентація від SpaceX

Starship складається з космічного корабля та ракети-носія Super Heavy.

Маск продемонстрував відеоролик на якому показав, як саме виглядатиме запуск апарату та колонізація Червоної планети.

Під час польоту відбуватиметься відокремлення ракети-носія, який, зі свого боку, повертатиметься до пускової вежі "Мехазілли". Остання ж "ловитиме" апарат власними роботизованими маніпуляторами.

За словами Маска, процес польоту займатиме до шести хвилин. Дві на зліт та ще чотири - на посадку ракети-носія. Загалом SpaceX планує модернізувати систему, аби її вдалося застосовувати кожні 6-8 годин, що дозволить проводити до трьох запусків на день. Водночас компанія працює над багаторазовістю космічного корабля, оскільки це є головним ключем для майбутніх досліджень космосу.

Також виявилося, що новітні двигуни Raptor використовують більше рідкого кисню, ніж палива, у зв’язку з чим корабель буде здатний дозаповнюватись на орбіті.

Сьогодні ж ракета обладнана 29 двигунами, однак компанія збільшить їх кількість до 33.

Також підприємець відзначив, що очікує на схвалення від Федерального авіаційного управління щодо першого орбітального польоту Starship вже в березні 2021 року.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що SpaceX завершила будівництво повноцінного прототипу Starship.

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Илон Маск SpaceX
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