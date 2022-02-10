Тарифи для літніх. Як українські оператори відреагували на плани Зеленського
8 лютого президент України Володимир Зеленський пообіцяв безкоштовні Смартфони всім вакцинованим українцям старше 60 років. Мобільні оператори вже почали співпрацю з державними органами стосовно майбутнього проекту.
Про те, як українські оператори відреагували на заяву Зеленського і які тарифи можна порадити літнім людям - у матеріалі РБК-Україна.
lifecell
Виданню РБК-Україна в прес-службі lifecell повідомили, що мобільний оператор вже незабаром почне обговорювати пільгові тарифи для пенсіонерів під час спільних зустрічей з Міністерством цифрової трансформації.
Також компанія запропонувала тимчасову альтернативу:
- Тариф "Хендмейд" - завдяки йому, кожен користувач має можливість самостійно вибрати необхідні параметри, якими він планує користуватися. Ціна ж буде залежати від обраних послуг. Серед переваг відзначають те, що кошти будуть повертатися, якщо функції були не використані.
- Тариф "Дзвінкий Безмеж" - його унікальність полягає в тому, що він не включає в себе Мобільний Інтернет, у зв'язку з чим він ідеально підходить для людей, які зазвичай не користуються доступом до мережі.
Останній обіцяє 250 хвилин на номери інших операторів за 60 гривень за 4 тижні користування.
"Якщо номер персоніфікований або зареєстрований - то вартість 50 грн/4 тижні. Для абонентів, які перейшли до lifecell від іншого оператора за допомогою послуги MNP (зміна оператора зі збереженням повного номера) вартість становить 40 грн/4 тижні", - зазначили в прес-службі виданню РБК-Україна.
Київстар
Виданню РБК-Україна прес-служба Київстару повідомила, що попередні консультації з Мінцифрою щодо цього проекту були, але реалізація і деталі поки не фіналізовані.
Київстар, зі свого боку, організував у 2019 році курси, які отримали назву "Смартфон для батьків". Під час курсів, всі зацікавлені можуть навчитися "новомодним штукам", пов'язаних зі смартфонами.
Також компанія в 2020 році створила унікальну лінійку тарифних планів для абонентів старше 60 років: "дзвінки для батьків" і "Інтернет для батьків".
"Ці тарифи мають як базовий набір послуг, так і значно розширений, але головна їх особливість - істотно менша вартість послуг на місяць, ніж у звичайних тарифах. Зараз понад 400 тисяч пенсіонерів користуються тарифами для батьків",-додає прес-служба.
Vodafone
Виданню РБК-Україна прес-служба Vodafone повідомила, що мобільний оператор також знаходиться в діалозі з урядом. Оператор очікує на пропозиції, щоб детальніше їх вивчити.
Як альтернативу Vodafone пропонує тариф SuperNet Start, який є доступним за ціною і має цікаві послуги:
- 7 Гб Інтернету і ще 3 Гб надаються протягом 3 перших місяців;
- 150 хвилин для дзвінків на номери інших операторів;
- 50 хвилин на дзвінки родичам за кордон.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, які мобільні смартфони можна вибрати для ваших бабусь і дідусів.
Також видання розповідало і про те, що Зеленський пообіцяв усім вакцинованим людям старше 60 років-мобільні телефони.