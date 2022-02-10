Тарифи для літніх. Як українські оператори відреагували на плани Зеленського

8 лютого президент України Володимир Зеленський пообіцяв безкоштовні Смартфони всім вакцинованим українцям старше 60 років. Мобільні оператори вже почали співпрацю з державними органами стосовно майбутнього проекту.

Про те, як українські оператори відреагували на заяву Зеленського і які тарифи можна порадити літнім людям - у матеріалі РБК-Україна .

lifecell

Виданню РБК-Україна в прес-службі lifecell повідомили, що мобільний оператор вже незабаром почне обговорювати пільгові тарифи для пенсіонерів під час спільних зустрічей з Міністерством цифрової трансформації.

Також компанія запропонувала тимчасову альтернативу:

Тариф "Хендмейд" - завдяки йому, кожен користувач має можливість самостійно вибрати необхідні параметри, якими він планує користуватися. Ціна ж буде залежати від обраних послуг. Серед переваг відзначають те, що кошти будуть повертатися, якщо функції були не використані.

Тариф "Дзвінкий Безмеж" - його унікальність полягає в тому, що він не включає в себе Мобільний Інтернет, у зв'язку з чим він ідеально підходить для людей, які зазвичай не користуються доступом до мережі.

Останній обіцяє 250 хвилин на номери інших операторів за 60 гривень за 4 тижні користування.

"Якщо номер персоніфікований або зареєстрований - то вартість 50 грн/4 тижні. Для абонентів, які перейшли до lifecell від іншого оператора за допомогою послуги MNP (зміна оператора зі збереженням повного номера) вартість становить 40 грн/4 тижні", - зазначили в прес-службі виданню РБК-Україна.

Київстар

Виданню РБК-Україна прес-служба Київстару повідомила, що попередні консультації з Мінцифрою щодо цього проекту були, але реалізація і деталі поки не фіналізовані.

Київстар, зі свого боку, організував у 2019 році курси, які отримали назву "Смартфон для батьків". Під час курсів, всі зацікавлені можуть навчитися "новомодним штукам", пов'язаних зі смартфонами.

Також компанія в 2020 році створила унікальну лінійку тарифних планів для абонентів старше 60 років: "дзвінки для батьків" і "Інтернет для батьків".

"Ці тарифи мають як базовий набір послуг, так і значно розширений, але головна їх особливість - істотно менша вартість послуг на місяць, ніж у звичайних тарифах. Зараз понад 400 тисяч пенсіонерів користуються тарифами для батьків",-додає прес-служба.

Vodafone

Виданню РБК-Україна прес-служба Vodafone повідомила, що мобільний оператор також знаходиться в діалозі з урядом. Оператор очікує на пропозиції, щоб детальніше їх вивчити.

Як альтернативу Vodafone пропонує тариф SuperNet Start, який є доступним за ціною і має цікаві послуги: