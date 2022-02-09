Смартфони для літніх людей. 5 гаджетів для ваших бабусь і дідусів

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що всі вакциновані громадяни України старше 60 років отримають безкоштовний смартфон. Поки невідомо, які саме гаджети обіцяє глава країни, проте вибрати насправді якісний телефон важко.

Про те, який смартфон краще вибрати літнім людям - в матеріалі РБК-Україна .

Смартфони стали невід'ємною частиною нашого життя. Гаджет здатний виконувати різні завдання, в зв'язку з чим важливо правильно підійти до його вибору.

Зрештою, вибрати смартфон для себе набагато простіше, ніж для кого-то. З цим завданням можна впоратися - варто лише пам'ятати кілька простих правил.

На що звернути увагу при покупці смартфона літнім людям?

Якщо запитати у дідуся і бабусі, який вони хочуть смартфон - вони відразу скажуть: "дешевий, головне, щоб дзвонив". Ймовірно, вони не знають про справжні можливості сучасних гаджетів.

Пам'ять

Обсяг оперативної і вбудованої пам'яті впливають на швидкість роботи телефону. При низьких характеристиках-гаджет почне повільно працювати вже через пів року, або навіть і декількох місяців.

Якщо і вибирати телефон, то краще мінімум з 4 Гб оперативної пам'яті і хоча б 64 Гб - вбудованої.

Екран

Тут більш індивідуально. Не всім подобаються великі дисплеї, в зв'язку з чим краще переглянути Смартфони разом з людиною, яка буде користуватися гаджетом в майбутньому. Комусь будуть зручні великі екрани, на яких приємніше переглядати, наприклад, кіно, а інші ж скаржаться на неможливість дотягнутися пальцями до верхньої частини екрану.

Зарядний пристрій:

Вибирайте смартфони з роз'ємом Type-C. вони більш зручні в повсякденному житті і підтримують технологію швидкої зарядки.

Камера

Не звертайте уваги на кількість камер. Краще вибрати гаджет з оптичною стабілізацією і нормальним розміром пікселя, оскільки всім приємно ділитися яскравими моментами зі свого життя.

РБК-Україна рекомендує основну камеру з 12 Мп. Фронтальну камеру - не менше 5 Мп.

Акумулятор

Для літніх людей важливо, щоб їх телефон працював без підзарядки більше доби. Оптимальним рішенням буде розглядати смартфони з акумуляторами ємністю від 3500 мАг.

Які ж Смартфони краще вибрати?