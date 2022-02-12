Саммит "Дія", презентация Samsung и ЕС против Цукерберга: главное из мира технологий

Министерство цифровой трансформации недавно провело презентацию новых услуг приложения "Дія" по случаю его 2-летия. Вслед за ним состоялась и выставка Samsung, а тем временем Meta решает, будет ли предоставлять свои услуги в Европе.
Все подробности главных новостей из мира технологий на этой неделе - в материале РБК-Украина.
Во время выставки Министерство цифровой трансформации презентовало новые услуги приложения и некоторые обновления. Среди них:
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал бесплатные смартфоны всем людям старше 60 лет, которые вакцинировались от коронавируса.
Мобильные операторы, а именно lifecell, Vodafone и "Киевстар" уже начали обсуждение с Министерством цифровой трансформации касаемо льготных тарифов для пенсионеров. Пока детали не финализированы.
В то же время РБК-Украина написало и об альтернативах, которые предложили операторы.
Выбрать качественный гаджет довольно непросто. Еще тяжелее, когда вы выбираете смартфон не себе, а кому-то в качестве подарка. Большинство взрослых скажет, что главное, чтобы устройство звонило. Однако, не все понимают истинные возможности современных мобильных телефонов.
РБК-Украина описало на что стоит обратить внимание при приобретении гаджета и предложило модели, на которые обязательно стоит обратить внимание.
Основатель SpaceX провел презентацию по сверхтяжелой ракете Starship. В то же время это стало первое обновление информации о ней за последние несколько лет.
Космический корабль будут применять для полетов на Луну и колонизации Марса. Компания планирует окончательно подготовить ракету к первому орбитальному полету. Между тем Федеральное авиационное управление США должно предоставить разрешение на запуск аппарата уже в марте текущего года.
В будущем Маск рассчитывает осуществлять минимум до трех запусков в день.
Компания Samsung провела Galaxy Unpacked - мероприятие, которое радует поклонников компании новинками раз в два года.
В этот же раз техногигант продемонстрировал новую флагманскую линейку S22 и его старшие модели - S22+ и S22 Ultra.
Также были раскрыты и характеристики планшетов серии Tab S8.
В октябре 2021 года Tesla отозвала версию программного обеспечения Full Self-Driving из-за "фантомного" торможения у ее автомобилей. Однако, количество инцидентов лишь возросло.
За последние три месяца компании стало известно о 107 случаях ложного срабатывания системы автоматического экстренного торможения.
Большинство водителей отмечает, что "фантомное" торможение срабатывало из-за системы предупреждения о возможном столкновении.
Между тем Национальная администрация безопасности дорожного движения обещает отреагировать после оценки ситуации на основе рисков для водителей.
Недавно издание Daily Mail рассказало историю 43-летней женщины, которая пожаловалась на неприятный инцидент в сервисе Horizon Venues. По ее словам, во время игры персонажи других игроков облепили ее со всех сторон и начали отпускать непристойные реплики в ее сторону.
Уже через некоторое время Meta заявила о введение функции личного пространства, которая определяет личные границы вокруг вашего аватара. Это заставит всех держаться друг от друга на расстоянии.
Функция будет включена по умолчанию.
Еще в 2020 году энтузиасты нашли "намеки" в операционной системе macOS Big Sur, которые подтверждают то, что iMac может получить функцию распознавания лиц.
"Пока технологии встраивания Face ID в тонкие дисплеи MacBook не существует. Поэтому, если Face ID появится на Mac, я думаю, что сначала он будет на iMac или внешнем мониторе. Apple определенно работает над этим, но время покажет, запустят ли они его", - отметил журналист издания Bloomberg Марк Гурман.
Министр экономики Германии Роберт Хабек и министр финансов Франции Бруно Ле Мэр отреагировали на угрозы от Meta касаемо блокирования ее продуктов на территории ЕС. Они рассказали о своей "фантастической" жизни после отказа от пользования социальными платформами компании.
В то же время Ле Мэр отметил, что ЕС не планирует идти на уступки Цукербергу, а жизнь в Европе станет только лучше, если компания все же заблокирует доступ к своей продукции.
Компания Nintendo провела первую презентация Direct в 2022 году.
Во время выставки мы увидели ряд новых игр и ремейков старых франшиз. В свое время большинство из них было доступно только для владельцев PlayStation.
Компания также показала и Switch Sports - серию спортивных игр, которая когда-то раскрыла возможности консоли Wii. В конце концов, новую часть серии The Legend of Zelda: Breath of the Wild мы так и не увидели.