Реєстрація місця проживання та е-демократія: головне з саміту "Дії" 2022

Сьогодні відбувся саміт з нагоди 2-річчя "Дії" . Під час виставки було презентовано нові корисні функції, які стали доступними для усіх користувачів застосунку.

Про нові послуги, що були презентовані під час саміту "Дії" 2022 - в матеріалі РБК-Україна .

Опитування, або ж проєкт електронної демократії

Завдяки новій функції, кожен користувач "Дії" має змогу впливати на рішення уряду. У застосунку з’явилась можливість брати участь в опитуваннях, які допоможуть владі почути думку громадян.

Нова послуга розташована в списку категорій. В ній відзначаються активні та завершені опитування.

РБК-Україна пояснювало, як користуватися новою функцією.

Шеринг техпаспорту

Як відзначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, нова послуга дозволяє ділитися технічним паспортом через QR-код лише у декілька кліків.

Таким чином інша особа отримає право на користування вашим транспортом та нестиме відповідальність у разі порушення ПДР.

Автоматичний дозвіл на будівництво

Раніше, аби отримати дозвіл на будівництво через застосунок "Дія" - необхідно було чекати 10 робочих днів.

Відтепер дозвіл надається автоматично, а замовник отримує результат одразу.

Реєстрація місця проживання

"Дія" спростило процес реєстрації.

"Запустили зміну місця реєстрації по всій Україні. Тепер кожен без жодних папірців і черг просто може вказати адресу, за якою планує проживати, на порталі або в застосунку «Дія» та отримати підтвердження від власника житла", - заявив Федоров.

Продовження і припинення грошової допомоги ВПО

Аби уникнути черг та паперів, достатньо продовжити або ж припинити грошову допомогу внутрішньо переміщеним особам у застосунку "Дія".

Довідка про несудимість

Аби отримати відповідний документ, необхідно було звертатися до сервісних центрів МВС. Також був й онлайн-варіант, втім він ускладнювався заповненням багатьох полів.

Відтепер у "Дії" достатньо обрати тип довідки, вказати дані про себе й надіслати запит. Отримана довідка буде доступною для перегляду у застосунку.

Запуск "Дія.City" та перший резидент

В Україні почав діяти правовий режим "Дія.City". Він вплине на розвиток сфери IT в нашій країні.

Як відзначив президент України Володимир Зеленський, завдяки правовому режиму частка IT у ВВП України зросте з 4% до 10%, а доходи галузі - до 16,5 млрд доларів.

Найдорожчий стартап у Британії - компанія Revolut вже стала першим резидентом "Дія.City".