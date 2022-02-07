Власники Tesla скаржаться на "фантомне" гальмування
Власники автомобілів компанії Tesla поскаржились на несподівані гальмування транспорту. Національна адміністрація безпеки дорожнього руху (НАБДР) отримала сплеск скарг за останні місяці.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.
Ще у жовтні автовиробник відкликав версію програмного забезпечення Full Self-Driving через помилкові спрацювання системи автоматичного екстреного гальмування. Однак, кількість скарг після цього ще більше зросла.
За останні три місяці кількість скарг зросла до 107, у той час, коли за попередні 22 місяці, це були лише 34 випадки.
Також час появи скарг збігається з тим періодом, коли компанія припинила використовувати радарні датчики на додаток до комплексу камер, які аналізують оточення. Водії й експерти переконані, що система почала працювати нестабільно після відповідного рішення Tesla.
Дехто з автоводіїв відзначав, що їх автомобілі також були занадто чутливими до руху вантажівок. За словами одного з власників, його транспорт під час руху зупинився на великій швидкості у відповідь на рух фури.
"НАБДР знає про отримані скарги на систему запобігання фронтальному зіткненню та розглядає їх у рамках нашого процесу оцінки на основі оцінки ризиків. Цей процес включає обговорення з виробником, а також вивчення додаткових джерел даних, включаючи дані Early Warning Reporting. Якщо дані покажуть, що ризик може існувати, НАБДР буде діяти негайно", - відзначила прессекретар НАБДР Люсія Санчес.
Як правило "фантомне" гальмування відбувається через спрацьовування систем попередження про попереднє зіткнення й автоматичне екстрене гальмування. У своїх скаргах водії посилалися на використання Tesla Autopilot або ж круїз-контролю.
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