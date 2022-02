Від "Зоряних війн" до "Маріо": головне з презентації Nintendo Direct

Презентація Nintendo Direct:

Що ж показали під час виставки?

Fire Emblem Warriors - Three Hopes

Стала першою грою, яку продемонстрували на презентації. Це спін-офф популярної серії Fire Emblem Three Houses в жанрі "мусоу". До гри повернулися знайомі персонажі, а історія продовжується у світі "Трьох Будинків".

Реліз 24 червня.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

До гри додали можливість створювати власні рівні та режим War Room. Зокрема, з’явиться й мультиплеєр.

Реліз 8 квітня.

No Man's Sky

Сумнозвісна гра Шона Мюррея, яка під час виходу виявилась не тим, чого очікували фанати. Зрештою, з часом вона отримала чимало доповнень, позитивних відгуків та міцну фанбазу.

Реліз влітку 2022 року.

Mario Strikers Battle

Перше поповнення серії після 15-річної "перерви".

Футбол з персонажами серії "Маріо" та різними суперздібностями. Розробники обіцяють раунди 4 на 4, унікальні предмети, прийоми та систему луту, яка впливає на характеристики персонажів.

Реліз 10 червня.

Splatoon 3

В трейлері продемонстрували режим Salmon Run, з яким фанати серії знайомі ще з попередньої частини.

Реліз влітку 2022 року.

Front Mission

Ремейк першої частини оригінальної серії Front Mission. Також обіцяють попрацювати й над другою частиною, втім дата останньої поки що невідома.

Реліз влітку 2022 року.

Star Wars: The Force Unleashed

Популярна гра з серії "Зоряних війн", події якої розгортаються між III та IV епізодами кінематографічної саги. Вперше її світ побачив, ще у 2008 році. Незабаром з’явиться можливість пройти гру знову й на консолі Switch.

Реліз 20 квітня.

Chrono Cross

Ремейк гри з часів PlayStation 1. Розробники обіцяють перероблені саундтреки та візуальну новелу Radical Dreamers.

Portal: Companion Collection (1+2)

Обидві головоломки від Valve також дісталися й до Switch.

Дата релізу невідома, однак обіцяють оголосити її пізніше.

Nintendo Switch Sports

Набір спортивних мініігор, який свого часу розкрив можливості консолі Wii.

Обіцяють теніс, боулінг та бої на мечах. З часом стане доступний й гольф.

Реліз 29 квітня.

Kirby and the Forgotten Land

Геймплей гри нагадує популярну Super Mario Odyssey та має приємну графіку.

Реліз 25 березня.

Metroid Dread

Вийшло безкоштовне оновлення, яке містить два рівні складності. Перший призначений для новачків, а інший для тих, хто очікував чогось важчого - одне влучення та кінець проходженню.

Xenoblade Chronicles 3

Звісно, це не сіквел The Legend of Zelda: Breath of the Wild, втім також продовження однієї популярної ролевої серії.

Реліз у вересні.

Klonoa Phantasy Reverie Series

Збірка з двох частин класичного платформера, яка раніше була доступна лише для PlayStation.

Реліз 8 липня.