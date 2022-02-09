Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8: характеристики пристроїв
В рамках Samsung Unpacked, компанія презентувала нові моделі Galaxy Tab S8. Вони відрізняються дисплеєм, камерами та не тільки.
Характеристики лінійки Galaxy Tab S8 - в матеріалі РБК-Україна.
Дисплей:
- Galaxy Tab S8 - 11-дюймовий, 2560х1600, (WQXGA) 276ppi LTPS TFT, з частотою оновлення 120 Гц;
- Galaxy Tab S8+ - 12,4-дюймовий, 2800х1752, (WQXGA+) 266ppi Super AMOLED, з частотою оновлення 120 Гц;
- Galaxy Tab S8 Ultra - 14,6-дюймовий, 2960х1848, (WQXGA+) 240ppi Super AMOLED, з частотою оновлення 120 Гц.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Усі моделі Galaxy Tab S8 працюють на операційній системі Andorid 12.
Розмір:
- Galaxy Tab S8 - 165,3 х 253,8 х 6,3 мм при вазі 503 грами та 507 грамів з 5G;
- Galaxy Tab S8+ - 185 х 285 х 5,7 мм при вазі 567 грами та 572 грамів з 5G;
- Galaxy Tab S8 Ultra - 208,6 х 326,4 х 5,5 мм при вазі 726 грами та 728 грамів з 5G;
На задній панелі планшети обладнані двома камерами. Одна з них - 13-мегапіксельна з автофокусуванням, інша ж 6-мегапіксельна надширока. Водночас доступна й функція спалаху.
Моделі Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ містять 12-мегапіксельні надширокі фронтальні камери. Старша ж модель отримала одразу два об'єктиви: 12-мегапіксельний ширококутний та 12-мегапіксельний надширокий.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Память:
- Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8 + - 8/12 Гб + 128/256 Гб, microSD до 1 Тб;
- Galaxy Tab S8 Ultra - 8/12/16 Гб + 128/256/512 Гб, microSD до 1 Тб;
Кожна з моделей планшету обладнана 4-нм 65-розрядним процесором Octa-Core.
Акумулятор:
- Galaxy Tab S8 - 8,000 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;
- Galaxy Tab S8+ - 10,090 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;
- Galaxy Tab S8 Ultra - 11,200 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;
Усі три моделі підтримують однакові стандарти зв'язку - 5G й LTE, з можливістю підключення до Wi-Fi 6E та технологією Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ поступлять у продаж з кольорами графіту, срібла та золото-рожевого відтінку. Натомість Galaxy Tab S8 Ultra продаватиметься лише у кольорі графіту.
Усі планшети обладнані роз'ємом для підключення Type-C.
Датчики:
- акселерометр;
- геомагнітний;
- гіроскоп;
- відбиток пальця;
- датчик Холла;
- світловий.
Щодо звуку, у планшетах було розміщено стереодинаміки з технологією об'ємного звуку Dolby Atmos, а також три мікрофони.
Запис відео відбувається при роздільній здатності 4К та 30 кадрах на секунду. Відтворювати медіа можна при 8К.
Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)
Серія Galaxy Tab S8 не обійшлась й без технології Samsung KnoxVault, яка допоможе надійно захистити ваші дані.
Зокрема, відрізняються планшети й розташуванням біометричної аутентифікації. У наймолодшої моделі вона знаходиться на бічній клавіші, коли у Galaxy Tab S8+ та Galaxy Tab S8 Ultra - на дисплеї.
Аксесуари:
- Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ - S Pen (BLE, inbox), Book Cover Keyboard, Book Cover Keyboard Slim, Protective Standing Cover, Note View Cover, Strap Cover.
- Galaxy Tab S8 Ultra - S Pen (BLE, inbox), Book Cover Keyboard, Book Cover, Protective Standing Cover.
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