Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8: характеристики пристроїв

В рамках Samsung Unpacked, компанія презентувала нові моделі Galaxy Tab S8. Вони відрізняються дисплеєм, камерами та не тільки.

Дисплей:

Galaxy Tab S8 - 11-дюймовий, 2560х1600, (WQXGA) 276ppi LTPS TFT, з частотою оновлення 120 Гц;

Galaxy Tab S8+ - 12,4-дюймовий, 2800х1752, (WQXGA+) 266ppi Super AMOLED, з частотою оновлення 120 Гц;

Galaxy Tab S8 Ultra - 14,6-дюймовий, 2960х1848, (WQXGA+) 240ppi Super AMOLED, з частотою оновлення 120 Гц.

Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)

Усі моделі Galaxy Tab S8 працюють на операційній системі Andorid 12.

Розмір:

Galaxy Tab S8 - 165,3 х 253,8 х 6,3 мм при вазі 503 грами та 507 грамів з 5G;

Galaxy Tab S8+ - 185 х 285 х 5,7 мм при вазі 567 грами та 572 грамів з 5G;

Galaxy Tab S8 Ultra - 208,6 х 326,4 х 5,5 мм при вазі 726 грами та 728 грамів з 5G;

На задній панелі планшети обладнані двома камерами. Одна з них - 13-мегапіксельна з автофокусуванням, інша ж 6-мегапіксельна надширока. Водночас доступна й функція спалаху.

Моделі Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ містять 12-мегапіксельні надширокі фронтальні камери. Старша ж модель отримала одразу два об'єктиви: 12-мегапіксельний ширококутний та 12-мегапіксельний надширокий.

Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)

Память:

Galaxy Tab S8 и Galaxy Tab S8 + - 8/12 Гб + 128/256 Гб, microSD до 1 Тб;

Galaxy Tab S8 Ultra - 8/12/16 Гб + 128/256/512 Гб, microSD до 1 Тб;

Кожна з моделей планшету обладнана 4-нм 65-розрядним процесором Octa-Core.

Акумулятор:

Galaxy Tab S8 - 8,000 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;

Galaxy Tab S8+ - 10,090 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;

Galaxy Tab S8 Ultra - 11,200 мАг, SuperFastCharging до 45 Вт;

Усі три моделі підтримують однакові стандарти зв'язку - 5G й LTE, з можливістю підключення до Wi-Fi 6E та технологією Wi-Fi Direct Bluetooth v5.2.

Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)

Galaxy Tab S8 та Galaxy Tab S8+ поступлять у продаж з кольорами графіту, срібла та золото-рожевого відтінку. Натомість Galaxy Tab S8 Ultra продаватиметься лише у кольорі графіту.

Усі планшети обладнані роз'ємом для підключення Type-C.

Датчики:

акселерометр;

геомагнітний;

гіроскоп;

відбиток пальця;

датчик Холла;

світловий.

Щодо звуку, у планшетах було розміщено стереодинаміки з технологією об'ємного звуку Dolby Atmos, а також три мікрофони.

Запис відео відбувається при роздільній здатності 4К та 30 кадрах на секунду. Відтворювати медіа можна при 8К.

Фото: Samsung анонсувала нові планшети Galaxy Tab S8(Віталій Носач, РБК-Україна)

Серія Galaxy Tab S8 не обійшлась й без технології Samsung KnoxVault, яка допоможе надійно захистити ваші дані.

Зокрема, відрізняються планшети й розташуванням біометричної аутентифікації. У наймолодшої моделі вона знаходиться на бічній клавіші, коли у Galaxy Tab S8+ та Galaxy Tab S8 Ultra - на дисплеї.

Аксесуари: