Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент

З чого все почалося

Декілька днів тому Саакашвілі заявив про намір повернутися в Грузії напередодні місцевих виборів в країні. Сьогодні вранці екс-президент записав відеоролик, у якому заявив, що прилетів у Тбілісі.

Однак грузинська влада не підтверджувала цю інформацію. Міністерство внутрішніх справ Грузії стверджувало, що Саакашвілі не перетинав грузинський кордон. Також були повідомлення, що грузинський екс-президент перебуває у Трускавці, де проходить засідання фракції "Слуги народу".

Затримання Саакашвілі

Ввечері 1 жовтня прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі оголосив, що Саакашвілі затримали правоохоронці. Наразі, за його словами, екс-президент Грузії перебуває у пенітенціарній установі.

Команда Саакашвілі спочатку не підтверджувала інформацію про затримання грузинського екс-президента, зокрема, глава офісу Саакашвілі Марія Барабаш сказала РБК-Україна, що заява Гарібашвілі - це провокація.

Однак потім на сторінці Саакашвілі у Facebook з'явилося відео, на якому записані його останні слова перед затриманням.

"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - сказав він.

Відео затримання Саакашвілі

Грузинські телеканали показали кадри затримання Саакашвілі. На опублікованому відрізку відео можна побачити, що на Саакашвілі кайданки, а також колишнього грузинського президента супроводжують правоохоронці. На відео також можна побачити, що Саакашвілі посміхається.

У чому звинувачують Саакашвілі

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента Саакашвілі до 9 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

У 2015 році Саакашвілі позбувся грузинського громадянства і наразі є громадянином України. Він не повертався до Грузії вже вісім років, хоча багато разів обіцяв зробити це, а в грузинському уряді постійно заявляли, що в разі повернення його чекає арешт