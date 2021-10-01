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У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі

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Тбілісі, П'ятниця 01 жовтня 2021 18:49
У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі Фото: у Грузії затримали Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна, Валерія Поліщук

Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали. Його затримання відбулося після повернення до Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.

"Розшукуваний Михайло Саакашвілі заарештований, переведений в пенітенціарної установи. Наші правоохоронці здійснили затримання Михайла Саакашвілі на найвищому рівні", - заявив прем'єр.

Він також додав, що спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання Саакашвілі були мінімальними.

"Наші агентства мали інформацію про його переміщення. Починаючи з України в бік Грузії і цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", - повідомив прем'єр.

Вранці 1 жовтня колишній президент повідомив, що повернувся до Грузії. Спочатку влада спростовувала цю інформацію.

Втім, потім стало відомо, що Саакашвілі все-таки в країні. Його затримали правоохоронці.

Справа Саакашвілі в Грузії

У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента країни Михайла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі не раз обіцяв приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.

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Міхеіл Саакашвілі
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У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі
У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі
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