У Грузії заявили, що затримали Саакашвілі
Колишнього президента Грузії Михайла Саакашвілі затримали. Його затримання відбулося після повернення до Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Грузії Іраклія Гарібашвілі.
"Розшукуваний Михайло Саакашвілі заарештований, переведений в пенітенціарної установи. Наші правоохоронці здійснили затримання Михайла Саакашвілі на найвищому рівні", - заявив прем'єр.
Він також додав, що спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання Саакашвілі були мінімальними.
"Наші агентства мали інформацію про його переміщення. Починаючи з України в бік Грузії і цей процес перебував під повним контролем. Були вжиті відповідні заходи і обрані такий час і місце, щоб перешкоди для затримання були мінімальними", - повідомив прем'єр.
Вранці 1 жовтня колишній президент повідомив, що повернувся до Грузії. Спочатку влада спростовувала цю інформацію.
Втім, потім стало відомо, що Саакашвілі все-таки в країні. Його затримали правоохоронці.
Справа Саакашвілі в Грузії
У січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента країни Михайла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.
Саакашвілі не раз обіцяв приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.