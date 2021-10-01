США стежать за ситуацією з Саакашвілі в Грузії, - Держдеп
США уважно стежать за ситуацією із затриманням у Тбілісі колишнього президента Грузії і голови виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Вашингтон закликав грузинську владу забезпечити справедливе ставлення до політики.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".
"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії з прав людини", - сказав виданню представник Держдепу.
Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.
Зазначимо, через затримання Саакашвілі українське МЗС викликало до себе грузинського посла, щоб отримати офіційну інформацію про причини.