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США стежать за ситуацією з Саакашвілі в Грузії, - Держдеп

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Вашингтон, П'ятниця 01 жовтня 2021 23:36
США стежать за ситуацією з Саакашвілі в Грузії, - Держдеп Фото: США стежать за ситуацією із затриманням Саакашвілі (statedept.tumblr.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США уважно стежать за ситуацією із затриманням у Тбілісі колишнього президента Грузії і голови виконавчого комітету Української Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Вашингтон закликав грузинську владу забезпечити справедливе ставлення до політики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

"Ми закликаємо владу Грузії забезпечити справедливе ставлення до пана Саакашвілі, відповідно до законів Грузії та міжнародних зобов'язань Грузії з прав людини", - сказав виданню представник Держдепу.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Зазначимо, через затримання Саакашвілі українське МЗС викликало до себе грузинського посла, щоб отримати офіційну інформацію про причини.

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