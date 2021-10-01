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Екстрадиція Саакашвілі в Україну неможлива, - прокуратура Грузії

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Грузія, П'ятниця 01 жовтня 2021 22:52
Екстрадиція Саакашвілі в Україну неможлива, - прокуратура Грузії Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Наявність українського громадянства не завадить Михайлу Саакашвілі відбувати термін у Грузії. Його екстрадиція неможлива.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генеральної прокуратури Грузії.

Він нагадав, що Саакашвілі звинувачують у злочинах, які сталися на території Грузії.

"Це абсолютно неможливо, тому що злочини скоювалися на території Грузії", - заявив він.

У прокуратурі також нагадали, що в Грузії проти Саакашвілі заведено 14 кримінальних справ, включаючи незаконний перетин кордону. По одній з них винесено шестирічний тюремний вирок.

"Михайло Саакашвілі визнаний винним трьома інстанціями суду у справі про побиття депутата парламенту Валерія Гелашвілі та справі співробітника "Об'єднаного Банку Грузії" Сандро Гіргвліані і як покарання йому визначено 6 років позбавлення волі. Рішення у цих справах остаточні та оскарженню не підлягають", - заявили в Генеральній прокуратурі Грузії.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

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