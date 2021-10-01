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У Саакашвілі відреагували на інформацію про затримання: "Це провокація"

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П'ятниця 01 жовтня 2021 19:19
У Саакашвілі відреагували на інформацію про затримання: "Це провокація" Фото: колишній президент Грузії Мізаїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Валерія Поліщук

Глава офісу Михайла Саакашвілі заявили, що немає доказ про його затримання в Грузії. Раніше про затримання Саакашвілі заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

Про це в коментарі РБК-Україна заявила глава офісу Саакашвілі Марія Барабаш.

"Немає доказів затримання Михайла. Думаю, що це провокація, щоб він вийшов онлайн", - заявила вона.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

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