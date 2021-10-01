У Саакашвілі відреагували на інформацію про затримання: "Це провокація"
Фото: колишній президент Грузії Мізаїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Глава офісу Михайла Саакашвілі заявили, що немає доказ про його затримання в Грузії. Раніше про затримання Саакашвілі заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.
Про це в коментарі РБК-Україна заявила глава офісу Саакашвілі Марія Барабаш.
"Немає доказів затримання Михайла. Думаю, що це провокація, щоб він вийшов онлайн", - заявила вона.
Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.