Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі . Вона також висловилася щодо можливості його помилування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення Зурабішвілі .

"Моя відповідь проста та остаточна: ні та ніколи", - заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир та справедливість.

Ввечері 1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі у Тбілісі. Сьогодні вранці Саакашвілі повідомив про своє повернення у Грузію, попри те, що проти нього в цій країні відкриті кримінальні справи.