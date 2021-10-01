Президент Грузії заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі
Президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на затримання екс-президента країни Михайла Саакашвілі. Вона також висловилася щодо можливості його помилування.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відео звернення Зурабішвілі.
"Моя відповідь проста та остаточна: ні та ніколи", - заявила вона, вказавши на те, що Грузія втомилася і зараз мріє про мир та справедливість.
Ввечері 1 жовтня влада Грузії заявила про затримання Саакашвілі у Тбілісі. Сьогодні вранці Саакашвілі повідомив про своє повернення у Грузію, попри те, що проти нього в цій країні відкриті кримінальні справи.
Нагадаємо, українське МЗС вже викликало до себе грузинського посла, щоб отримати офіційну інформацію щодо Саакашвілі. Зазначимо, що екс-президент Грузії наразі є громадянином України.
Водночас в Офісі президента заявили, що бачать у діях Грузії мотив помсти щодо Саакашвілі.
Як писало РБК-Україна, перед затриманням Саакашвілі встиг викласти у соцмережі відео з останнім своїм зверненням до грузинів та соратників.