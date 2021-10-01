Зеленський стурбований затриманням Саакашвілі і просить пояснень у Грузії

Президент України Володимир Зеленський висловив стурбованість затриманням Михайла Саакашвілі в Грузії і тоном заяв грузинської сторони з цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прессекретаря офісу президента Сергія Никифорова .

"Уважно стежимо за повідомленнями про затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайла Саакашвілі. Президент Володимир Зеленський стурбований подібними новинами і тоном розпирають в Грузії заяв про можливий розвиток ситуації", - написав Никифоров на своїй сторінці в Facebook.

Він додав, що Україна звертається до грузинської сторони за роз'ясненнями всіх обставин такого кроку щодо українського громадянина. За його словами, посольство України в Грузії поки не отримало офіційної інформації про затримання Саакашвілі.

"Але наші консули вже працюють над тим, щоб надати Михайлу Саакашвілі всю необхідну допомогу", - додав він.

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