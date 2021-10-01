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Грузія порушила ще одну справу проти Саакашвілі. За перетин кордону

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Грузія, П'ятниця 01 жовтня 2021 21:05
Грузія порушила ще одну справу проти Саакашвілі. За перетин кордону Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. Зокрема, йому інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Грузії.

"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.

Крім того, одна з найближчих соратниць Саакашвілі і член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе заявила, що екс-президент Грузії перебуває вже чотири дні на території країни.

"Сьогодні не перший день, коли Михайло Саакашвілі знаходиться в Тбілісі, він знаходиться в Грузії вже четвертий день, і уряд не має про це ніякої інформації", - заявила вона.

При цьому Херхеулідзе додала, що Саакашвілі знаходиться в Тбілісі і також нещодавно перебував біля Будинку уряду Грузії в самому центрі столиці.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.

Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.

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