Грузія порушила ще одну справу проти Саакашвілі. За перетин кордону
Міністерство внутрішніх справ Грузії порушило ще одну справу проти колишнього президента країни Михайла Саакашвілі. Зокрема, йому інкримінують незаконний перетин державного кордону Грузії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури Грузії.
"МВС розслідує факт незаконного перетину кордону Михайлом Саакашвілі - злочин, передбачений статтею 344 Кримінального кодексу Грузії. Всі необхідні і процесуальні слідчі дії у справі проводяться в активному режимі", - йдеться в повідомленні.
Крім того, одна з найближчих соратниць Саакашвілі і член партії "Єдиний національний рух" Ека Херхеулідзе заявила, що екс-президент Грузії перебуває вже чотири дні на території країни.
"Сьогодні не перший день, коли Михайло Саакашвілі знаходиться в Тбілісі, він знаходиться в Грузії вже четвертий день, і уряд не має про це ніякої інформації", - заявила вона.
При цьому Херхеулідзе додала, що Саакашвілі знаходиться в Тбілісі і також нещодавно перебував біля Будинку уряду Грузії в самому центрі столиці.
Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.
Пізніше в офісі Саакашвілі назвали його затримання провокацією.
Після Саакашвілі опублікував відео, в якому повідомив, що він знаходиться в Тбілісі і, швидше за все, його затримають. Він також закликав людей йти на вибори.