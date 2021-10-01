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Офіс президента про затримання Саакашвілі: бачимо мотив помсти з боку влади Грузії

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Київ, П'ятниця 01 жовтня 2021 20:59
Офіс президента про затримання Саакашвілі: бачимо мотив помсти з боку влади Грузії Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Сергій Пишкін

Офіс президента розцінює затримання Михайла Саакашвілі як помсту по відношенню до нього. До МЗС запрошено керівника посольства Грузії в Україні, аби отримати від нього офіційне роз’яснення щодо інциденту.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в коментарі для РБК-Україна.

"Новини про затримання на території Грузії громадянина України Михайла Саакашвілі не можна сприймати як щось нормальне. Особливо той жорсткий настрій, з яким ці новини подаються з грузинської сторони і який свідчить про певний мотив помсти по відношенню до Сааакашвілі", - заявив Подоляк.

Українські дипломати, як додав радник голови ОП, продовжують з’ясовувати подробиці затримання Саакашвілі. Посольство України в Грузії поки що не отримало жодних роз’яснень, втім консули, у разі необхідності, надаватимуть допомогу голові Виконавчого комітету Національної ради реформ.

"Українські дипломати вже з'ясовують всі деталі того, що сталося, а також і підстав для цього. Наше посольство в Грузії не отримало одразу офіційних роз'яснень, однак наші консули попри все нададуть необхідну допомогу Михайлу Саакашвілі", - відзначив Подоляк.

До МЗС було запрошено голову посольства Грузії в Україні, аби отримати додаткові роз’яснення щодо затримання.

"Безумовно, наші державні інституції уважно слідкують за ситуацією. До Міністерства закордонних справ України запрошено керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини такого затримання", - додав радник голови ОП.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці затримання Михайла Саакашвілі.

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