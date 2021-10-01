Саакашвілі заявив, що приїхав до Грузії. МВС країни про це не знає

Колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі повідомив, що повернувся в країну. У МВС країни повідомили, що він не перетинав кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на повідомлення Саакашвілі про свій приїзд на сторінці в Facebook .

"Доброго ранку, Грузія. Вісім років пройшло", - написав він.

У МВС Грузії заявили, що Саакашвілі не перетинав державний кордон.

Саакашвілі, тим часом, закликає громадян прийти 2 жовтня на вибори, а потім зібратися в центрі Тбілісі.

Оновлено

Голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе в ефірі 1tv.ge заявив, що Саакашвілі немає в країні.

"Михайла Саакашвілі немає в Батумі, його відео не записано в Грузії, про це я можу сміливо сказати вам", - сказав він.

Нагадаємо, в січні 2018 року суд Грузії заочно засудив екс-президента країни Михайла Саакашвілі до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями.

Саакашвілі не раз обіцяв приїхати в країну, а в уряді після цього заявляли, що в разі повернення його чекає арешт.