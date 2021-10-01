Саакашвили задержали в Грузии: что известно на данный момент

С чего все началось

Несколько дней назад Саакашвили заявил о намерении вернуться в Грузию накануне местных выборов в стране. Сегодня утром экс-президент записал видеоролик, в котором заявил, что прилетел в Тбилиси.

Однако грузинские власти не подтверждали эту информацию. Министерство внутренних дел Грузии утверждало, что Саакашвили не пересекал грузинскую границу. Также были сообщения, что грузинский экс-президент находится в Трускавце, где проходит заседание фракции "Слуги народа".

Задержание Саакашвили

Вечером 1 октября премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили объявил, что Саакашвили задержали правоохранители. Сейчас, по его словам, экс-президент Грузии находится в пенитенциарном учреждении.

Команда Саакашвили сначала не подтверждала информацию о задержании грузинского экс-президента, в частности, глава офиса Саакашвили Мария Барабаш сказала РБК-Украина, что заявление Гарибашвили - это провокация.

Однако затем на странице Саакашвили в Facebook появилось видео, на котором записаны его последние слова перед задержанием.

"Возможно, сейчас меня задержат в Тбилиси, однако знайте, что мы будем бороться до последнего. Мы все собираемся, очень много людей выходит на улицу, и мы окончательно побеждаем на этих выборах", - сказал он.

Видео задержания Саакашвили

Грузинские телеканалы показали кадры задержания Саакашвили. На опубликованном отрезке видео можно увидеть, что на Саакашвили наручники, а также бывшего грузинского президента сопровождают правоохранители. На видео также можно увидеть, что Саакашвили улыбается.

В чем обвиняют Саакашвили

В январе 2018 года суд Грузии заочно приговорил экс-президента Саакашвили к 9 годам тюремного заключения по обвинению в злоупотреблении служебными полномочиями.

В 2015 году Саакашвили лишился грузинского гражданства и сейчас является гражданином Украины. Он не возвращался в Грузию уже восемь лет, хотя много раз обещал сделать это, а в грузинском правительстве постоянно заявляли, что в случае возвращения его ждет арест.

Реакция МИД Украины

Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на информацию о задержании Саакашвили в Грузии. Как рассказал РБК-Украина пресс-секретарь МИД Олег Николенко, украинское министерство уже вызвало посла Грузии.

"В МИД приглашен руководитель посольства Грузии в Украине для получения официальной информации об основаниях и обстоятельства такого задержания", - сообщил он.

Отметим, Саакашвили занимает должность главы Исполнительного комитета Национального совета реформ при президенте Украины.

Что сказали в Офисе президента

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров заявил, что президент Владимир Зеленский обеспокоен новостями и "тоном заявлений" по поводу задержания Саакашвили.

"Украина обращается к грузинской стороне за разъяснениями касательно всех обстоятельств и причин такого шага в отношении украинского гражданина. Посольство Украины в Грузии пока не получило официальной информации о задержании. Но наши консулы уже работают над тем, чтобы предоставить Саакашвили всю необходимую помощь", - сообщил он.