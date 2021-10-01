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"Боремося до останнього": з'явився запис з останніми словами Саакашвілі перед затриманням

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П'ятниця 01 жовтня 2021 19:33
"Боремося до останнього": з'явився запис з останніми словами Саакашвілі перед затриманням Фото: колишній президент Грузії Михайло Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Екс-президент Грузії Михайло Саакашвілі за кілька хвилин до затримання звернувся до прихильників. Він закликав їх боротися до останнього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Саакашвілі.

"Можливо, зараз мене затримають у Тбілісі, проте знайте, що ми будемо боротися до останнього. Ми всі збираємося, дуже багато людей виходить на вулицю, і ми остаточно перемагаємо на цих виборах", - заявив Саакашвілі.

Пізніше Саакашвілі опублікував ще одне відео, в якому розповів, що знаходиться в Тбілісі і він очікує свого затримання.

"Зараз мене, напевно затримають в Тбілісі і я не боюся. Так що все завтра на вибори, а післязавтра всі будемо святкувати перемогу. Я з вами", - заявив він.

Нагадаємо, прем'єр Грузії заявив, що Саакашвілі заарештований і переведений в пенітенціарну установу. За його словами, спецслужби вжили всіх заходів, щоб перешкоди для затримання екс-президента Грузії були мінімальними.

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