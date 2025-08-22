Рубио призвал Европу взять главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - CNN

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но подчеркнул, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как пишет телеканал со ссылкой на европейского дипломата, знакомого с разговором, об этом Рубио сказал в четверг во время встречи с европейскими коллегами.

В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские государства. Рубио не уточнил, какие именно гарантии готовы предоставить США, однако дал сигнал, что Америка не останется в стороне.

Варианты от США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американских военных в Украину не отправят. Но Вашингтон готов рассматривать другие форматы:

авиационная поддержка - как пилотируемая, так и беспилотная;

разведывательные и наблюдательные миссии;

военная координация и поддержка союзников.

При этом в США признают, что именно Европа будет "первой линией обороны", а Америка присоединится вспомогательными ресурсами.