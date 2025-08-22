Рубио призвал Европу взять главную роль в гарантиях безопасности для Украины, - CNN
Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон будет участвовать в послевоенных гарантиях безопасности для Украины. Но подчеркнул, что именно Европа должна взять на себя ведущую роль.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как пишет телеканал со ссылкой на европейского дипломата, знакомого с разговором, об этом Рубио сказал в четверг во время встречи с европейскими коллегами.
В Белом доме считают, что главную ответственность в вопросе гарантий безопасности для Украины должны нести именно европейские государства. Рубио не уточнил, какие именно гарантии готовы предоставить США, однако дал сигнал, что Америка не останется в стороне.
Варианты от США
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что американских военных в Украину не отправят. Но Вашингтон готов рассматривать другие форматы:
- авиационная поддержка - как пилотируемая, так и беспилотная;
- разведывательные и наблюдательные миссии;
- военная координация и поддержка союзников.
При этом в США признают, что именно Европа будет "первой линией обороны", а Америка присоединится вспомогательными ресурсами.
Позиция Киева
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение ближайших двух недель Киев ожидает конкретизации от партнеров. По его словам, 30 стран разрабатывают гарантии безопасности, но не все они касаются военной помощи.
Часть государств готовы ограничиться финансовой поддержкой или санкционным давлением на Москву, другие же говорят о размещении военных, усилении ПВО и контроле неба.
Зеленский также отметил: сигнал США стал толчком для других партнеров. В частности, Турция подтвердила готовность помочь Украине в безопасности Черного моря.
Европа готова действовать
Великобритания, Франция и Германия уже заявили о готовности сыграть активную роль в безопасности Украины. Глава Минобороны Британии Джон Хили прямо заявил, что Лондон готов отправить военных в Украину.
Москва против
Россия ожидаемо отреагировала негативно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не примет никаких коллективных гарантий безопасности без своего участия. Он подчеркнул, что Кремль будет требовать права вето, а также привлечения Китая. В Киеве такое условие считается неприемлемым.
В Белом доме вообще высмеяли такое предложение.