Британия готова отправить войска в Украину ради прекращения огня

Великобритания, Пятница 15 августа 2025 16:17
UA EN RU
Британия готова отправить войска в Украину ради прекращения огня Фото: Министр обороны Великобритании Джон Хили (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что страна готова "ввести войска на территорию Украины" для укрепления режима прекращения огня, если такое соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

"Мы готовы ввести британские войска на территорию Украины", - подчеркнул он.

Хили отверг мнение о том, что Великобритания якобы ограничивается ролью "наблюдателя".

"Нет, роль Великобритании заключается в том, чтобы поддерживать Украину на поле боя и в переговорах, а также готовиться, как мы делали до сих пор, возглавляя тридцать других стран в военном планировании прекращения огня и обеспечении мира через то, что мы называем Коалицией желающих", — сказал министр.

Более 200 военных планировщиков коалиции разрабатывали детальные сценарии действий на случай прекращения огня.

Хили добавил, что правительство Великобритании готово усилить экономические санкции против России, если на встрече на Аляске Путин покажет, что настроен не серьезно.

Сотрудничество Украины и Великобритании

14 августа президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Лидеры обсудили меры безопасности, способные обеспечить долгосрочный мир, при условии, что США добьются от России прекращения боевых действий и перехода к реальной дипломатии.

Кроме того, стороны коснулись вопросов продолжения поддержки украинской армии и развития оборонного производства.

Напомним, в начале августа президент Зеленский представил в Верховную Раду законопроект №0332 о ратификации столетнего соглашения с Великобританией.

