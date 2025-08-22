Рубіо закликав Європу взяти головну роль у гарантіях безпеки для України, - CNN
Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон братиме участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України. Але наголосив, що саме Європа має взяти на себе провідну роль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Як пише телеканал з посиланням на європейського дипломата, знайомого з розмовою, про це Рубіо сказав у четвер під час зустрічі з європейськими колегами.
У Білому домі вважають, що головну відповідальність у питанні гарантій безпеки для України мають нести саме європейські держави. Рубіо не уточнив, які саме гарантії готові надати США, однак дав сигнал, що Америка не залишиться осторонь.
Варіанти від США
Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що американських військових в Україну не відправлять. Але Вашингтон готовий розглядати інші формати:
- авіаційна підтримка - як пілотована, так і безпілотна;
- розвідувальні та спостережні місії;
- військова координація та підтримка союзників.
При цьому у США визнають, що саме Європа буде "першою лінією оборони", а Америка долучиться допоміжними ресурсами.
Позиція Києва
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом найближчих двох тижнів Київ очікує конкретизації від партнерів. За його словами, 30 країн уже розробляють гарантії безпеки, але не всі вони стосуються військової допомоги.
Частина держав готові обмежитися фінансовою підтримкою чи санкційним тиском на Москву, інші ж говорять про розміщення військових, посилення ППО та контроль неба.
Зеленський також наголосив: сигнал США став поштовхом для інших партнерів. Зокрема, Туреччина підтвердила готовність допомогти Україні в безпеці Чорного моря.
Європа готова діяти
Велика Британія, Франція та Німеччина вже заявили про готовність відіграти активну роль у безпеці України. Глава Міноборони Британії Джон Гілі прямо заявив, що Лондон готовий відправити військових в Україну.
Москва проти
Росія очікувано відреагувала негативно. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва не прийме жодних колективних гарантій безпеки без своєї участі. Він підкреслив, що Кремль вимагатиме права вето, а також залучення Китаю. У Києві така умова вважається неприйнятною.
У Білому домі взагалі висміяли таку пропозицію.