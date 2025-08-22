Рубіо закликав Європу взяти головну роль у гарантіях безпеки для України, - CNN

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що Вашингтон братиме участь у післявоєнних гарантіях безпеки для України. Але наголосив, що саме Європа має взяти на себе провідну роль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Як пише телеканал з посиланням на європейського дипломата, знайомого з розмовою, про це Рубіо сказав у четвер під час зустрічі з європейськими колегами.

У Білому домі вважають, що головну відповідальність у питанні гарантій безпеки для України мають нести саме європейські держави. Рубіо не уточнив, які саме гарантії готові надати США, однак дав сигнал, що Америка не залишиться осторонь.

Варіанти від США

Президент США Дональд Трамп раніше заявив, що американських військових в Україну не відправлять. Але Вашингтон готовий розглядати інші формати:

авіаційна підтримка - як пілотована, так і безпілотна;

розвідувальні та спостережні місії;

військова координація та підтримка союзників.

При цьому у США визнають, що саме Європа буде "першою лінією оборони", а Америка долучиться допоміжними ресурсами.