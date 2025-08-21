ua en ru
РФ захотела стать одним из гарантов безопасности Украины, Белый дом высмеял идею, - СМИ

Четверг 21 августа 2025 19:37
РФ захотела стать одним из гарантов безопасности Украины, Белый дом высмеял идею, - СМИ Фото: министр иностранных дел России Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия предложила стать одним из гарантов безопасности Украины. Однако Белый дом высмеял такую идею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отмечает издание, принятие российским диктатором Владимиром Путиным гарантий безопасности для Украины, подобных тем, что предоставляет НАТО, может быть не таким простым.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил, чтобы Россия стала одним из гарантов безопасности Украины

Однако, по словам чиновника Белого дома, администрация президента США Дональда Трампа тайно высмеяла такое предложение.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Главной темой обсуждения стали гарантии безопасности для Украины.

Союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но вне Альянса.

В ходе переговоров президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в этих гарантиях, однако подчеркнул, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Белом доме сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

Тем временем премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила европейским лидерам план предоставления гарантий безопасности Украине в формате коллективной помощи, который не предусматривает членства в НАТО.

Также напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "согласна" на гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.

Однако Зеленский отверг такую идею. По его словам, Украина не рассматривает Китай как возможного гаранта безопасности после войны. Поскольку их могут давать только те страны, которые реально помогают.

