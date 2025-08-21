Зеленский объяснил, почему Китай не станет гарантом безопасности для Украины

Украина не рассматривает Китай как возможный гарант безопасности после войны. Поскольку их могут давать только страны, которые реально помогают.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина .

"Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов", - пояснил президент.

Отдельно Зеленский напомнил, что Китай был среди подписантов Будапештского меморандума, однако не сделал никаких шагов, когда Россия оккупировала Крым.

Президент также отметил, что Украине нужны гарантии безопасности только от тех государств, которые готовы на деле помогать и уже проявили поддержку после 24 февраля 2022 года.