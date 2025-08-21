ua en ru
Зеленский объяснил, почему Китай не станет гарантом безопасности для Украины

Украина, Четверг 21 августа 2025 11:45
Зеленский объяснил, почему Китай не станет гарантом безопасности для Украины Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Украина не рассматривает Китай как возможный гарант безопасности после войны. Поскольку их могут давать только страны, которые реально помогают.

Об этом во время встречи с журналистами 20 августа заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

"Почему не Китай в гарантиях? Во-первых, Китай нам не помог остановить эту войну с самого начала. Во-вторых, Китай помог России, открыв рынок дронов", - пояснил президент.

Отдельно Зеленский напомнил, что Китай был среди подписантов Будапештского меморандума, однако не сделал никаких шагов, когда Россия оккупировала Крым.

Президент также отметил, что Украине нужны гарантии безопасности только от тех государств, которые готовы на деле помогать и уже проявили поддержку после 24 февраля 2022 года.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия "согласна" на гарантии безопасности для Украины, но при участии Китая.

Ранее министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль подчеркнул, что Пекин является главным поставщиком в Россию так называемых товаров двойного назначения, которые могут применяться и в гражданской, и в военной сферах, а также крупнейшим потребителем российской нефти и газа.

Почему Китай до сих пор поддерживает Россию в войне, что делают западные партнеры Украины, чтобы остановить это, и почему пока без успеха - читайте в материале РБК-Украина.

