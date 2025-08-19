ua en ru
У Трампа не исключают воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности

Вашингтон, Вторник 19 августа 2025 21:09
У Трампа не исключают воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности Фото: спикер Белого дома Каролин Левитт (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом не исключает, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. В администрации президента США назвали это "вариантом и возможностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Белого дома Каролин Левитт, которую цитирует Sky News.

На пресс-конференции пресс-секретаря Белого дома Левитт спросили о потенциальном присутствии американских воздушных сил в Украине как гарантию безопасности, на что она ответила: "Это вариант и возможность".

"Я точно не исключаю ничего из военных вариантов, которые имеет президент в своем распоряжении", - сказала также спикер.

Она добавила, что Трамп лишь "окончательно" исключил возможность присутствия американских войск в Украине.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, что во время встречи президентов Украины, США и лидеров Европы в Белом доме 18 августа гарантии безопасности были одной из основных тем переговоров.

Ранее сообщалось, что союзники могут предоставить Украине гарантии безопасности по принципу 5 статьи НАТО, но за пределами самого Альянса.

Президент США Дональд Трамп отмечал, что Вашингтон примет участие в гарантиях безопасности, но главную роль сыграют страны Европы. Но он исключил возможность отправки американских войск в Украину.

Зато "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней.

