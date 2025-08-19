У Трампа не исключают воздушной поддержки США в Украине как гарантии безопасности

Белый дом не исключает, что США могут предоставить Украине поддержку с воздуха в рамках гарантий безопасности. В администрации президента США назвали это "вариантом и возможностью".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Белого дома Каролин Левитт, которую цитирует Sky News.

На пресс-конференции пресс-секретаря Белого дома Левитт спросили о потенциальном присутствии американских воздушных сил в Украине как гарантию безопасности, на что она ответила: "Это вариант и возможность".

"Я точно не исключаю ничего из военных вариантов, которые имеет президент в своем распоряжении", - сказала также спикер.

Она добавила, что Трамп лишь "окончательно" исключил возможность присутствия американских войск в Украине.