Генсек НАТО и президент Турции обсудили гарантии безопасности для Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Реджепа Тайипа Эрдогана .

Эрдоган и Рютте договорились о вкладе Турции - одной из важнейших стран НАТО - в мирный процесс и о тесном сотрудничестве.

"Президент Эрдоган и генеральный секретарь НАТО Рютте подчеркнули ключевую роль Турции в мирном процессе в Украине и обеспечении безопасности на Черном море", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Япония может принять участие в предоставлении гарантий безопасности для Украины. Но сейчас страна только рассматривает свою возможную роль. Премьер-министр Японии Ишибу Сигеру заявил об этом после того, как генсек НАТО Марк Рютте озвучил, что Япония входит в "коалицию решительных".

Что такое "коалиция решительных"

Объединение состоит из 30 стран. Его создали лидеры ЕС для предоставления гарантий безопасности для Украины.

Перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в США коалиция объявила о готовности развернуть силы сдерживания на украинской территории.

Также члены "коалиция решительных" договорились направить военных планировщиков в США согласовать гарантии безопасности и подготовку к отправке сил сдерживания в Украину.