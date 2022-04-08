Росію виключили із Ради ООН з прав людини, а Кремль визнав значні втрати: новини за 7 квітня

Росію виключили із Ради ООН з прав людини, президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, Кремль визнав значні втрати у війні проти України. Докладніше про те, що сталося у четвер, 7 квітня – в матеріалі РБК-Україна.

Війна Россії проти України: останні новини

Сенат США схвалив закон про ленд-ліз: дозволить швидше постачати зброю Україні

Американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.

У Кремлі відреагували на рішення Сенату США. Там заявили, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та Росією.

Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.

Усунути Росію від Ради з прав людини закликали правозахисники з кількох країн, включаючи Україну, Польщу. Причина виключення – злочини, скоєні російськими військами на українській території.

Кремль визнав значні втрати у війні проти України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри представник Кремля не став. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу Sky News.

"Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас", сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста про втрати російської армії.

Російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час звернення до парламенту Греції.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення, яке сталося з Маріуполем", - заявив Зеленський.

Суд арештував активи дружини Медведчука

Суд арештував активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа-втікача Віктора Медведчука - Оксана Марченко. Кошти, отримані від реалізації активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої інфраструктури.

Зазначається, що серед активів Марченко були три квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби. Зокрема, під час обшуків на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава" на Закарпатті правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.