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Російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, - Зеленський

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Київ, Четвер 07 квітня 2022 13:52
Російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові після Маріуполя хочуть знищити Одесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час звернення до парламенту Греції.

"Росія абсолютно впевнена у своїй безкарності за все, що вона робить. І ми повинні зупинити це. Ми повинні притягнути Росію до відповідальності. Ми повинні врятувати Одесу від знищення Маріуполя", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що російські війська принесли смерть і руйнування туди, де століттями українці і греки насолоджувалися світом і процвітанням.

Раніше глава МЗС Греції Нікос Дендіас заявив, що Афіни звернуться до Міжнародного кримінального суду в Гаазі з вимогою почати розслідування військових злочинів у Маріуполі.

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