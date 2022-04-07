У Путіна відреагували на ленд-ліз для України. Пригрозили "негативним ефектом" у переговорах

У Кремлі відреагували на рішення Сенату США щодо активації програми ленд-лізу, який дозволить прискорити надання військової допомоги Україні. Там заявили, що це може мати "негативний ефект" у переговорах між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА Новини".

"Накачування України зброєю у різних форматах не сприяє успіху на російсько-українських переговорах. І, звичайно, це швидше матиме негативний ефект", - сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, американський Сенат одноголосно прийняв закон, який дозволить відродити програму ленд-лізу для швидшого постачання озброєнь Україні. Дана програма дозволила за часів Другої світової війни оперативно забезпечувати армії союзників.

Зазначимо, у Міністерстві закордонних справ України вже відреагували на прийняття Сенатом США закону про ленд-ліз. Там заявили, що розраховують на якнайшвидше проходження всіх процедур.

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