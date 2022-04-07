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Окупанти пошкодили залізницю в Донецькій області. Заблоковано три евакуаційні потяги

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Донецька область, Четвер 07 квітня 2022 19:41
Окупанти пошкодили залізницю в Донецькій області. Заблоковано три евакуаційні потяги Окупанти пошкодили залізницю в Донецькій області (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Повідомляється, що заблоковано три евакуаційні поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Укрзалізниці Олександра Камишіна.

Зазначається, що це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Також тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього", - написав Камишін.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб.

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Укрзалізниця Донецька область
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