Окупанти пошкодили залізницю в Донецькій області. Заблоковано три евакуаційні потяги
Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Повідомляється, що заблоковано три евакуаційні поїзди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Укрзалізниці Олександра Камишіна.
Зазначається, що це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.
Також тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.
"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього", - написав Камишін.
Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб.
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