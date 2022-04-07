Окупанти пошкодили залізницю в Донецькій області. Заблоковано три евакуаційні потяги

Росія завдала авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове Донецької залізниці. Повідомляється, що заблоковано три евакуаційні поїзди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Укрзалізниці Олександра Камишіна.

"Чекаємо на закінчення обстрілу для прояснення ситуації. Пасажирів заблокованих поїздів розміщуємо на вокзалі до уточнення ситуації. Ми робили, робимо і будемо робити свою роботу чітко і надійно. До останнього", - написав Камишін.

Також тимчасово заблокованими в Слов‘янську та Краматорську залишились три евакуаційні поїзди.

Зазначається, що це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із таких міст як Слов’янськ, Краматорськ та Лиман.

Раніше ми повідомляли, що Укрзалізниця за добу евакуювала з Донецької області майже 14 тисяч осіб.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 43-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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