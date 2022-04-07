Розвідка назвала імена росгвардійців, які скоювали геноцид в Київській області

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії. Вони скоювали геноцид українського народу в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Зі списком окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) м. Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!" - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

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