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Розвідка назвала імена росгвардійців, які скоювали геноцид в Київській області

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Київська область, Четвер 07 квітня 2022 10:30
Розвідка назвала імена росгвардійців, які скоювали геноцид в Київській області Фото: розвідка назвала імена росгвардійців, які скоювали геноцид в Київській області (mill.ru)
Автор: Марія Кучерявець

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії. Вони скоювали геноцид українського народу в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Зі списком окупантів, які вчиняють злочини проти українського народу можна ознайомитися за посиланням.

"ГУР МО України здобуло список військовослужбовців 748 окремого батальйону оперативного призначення росгвардії (в/ч 6912) м. Хабаровськ, що скоюють воєнні злочини проти народу України в Київській області!" - йдеться в повідомленні.

У відомстві наголосили, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно українська розвідка оприлюднила імена окупантів, причетних до "різанини в Бучі".

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