Кремль визнав значні втрати у війні проти України

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри представник Кремля не став.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу Sky News .

"Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас", сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста про втрати російської армії.

Представник Кремля відмовився визнати, що втрата тисяч солдатів, шести генералів і сотні танків є приниженням для Росії. За його словами, це "неправильне розуміння подій".

Пєсков також прокоментував відступ російської армії від Києва і Чернігова. Він назвав це "жестом доброї волі" під час переговорів України і Росії. Прессекретар також висловив готовність продовжувати діалог.