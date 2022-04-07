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Кремль визнав значні втрати у війні проти України

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Москва, Четвер 07 квітня 2022 20:32
Кремль визнав значні втрати у війні проти України Фото: Кремль визнав великі втрати у війні з Україною (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков визнав великі втрати російської армії у війні проти України. Однак називати конкретні цифри представник Кремля не став.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Пєскова телеканалу Sky News.

"Так, у нас значні втрати, це величезна трагедія для нас", сказав Пєсков, відповідаючи на запитання журналіста про втрати російської армії.

Представник Кремля відмовився визнати, що втрата тисяч солдатів, шести генералів і сотні танків є приниженням для Росії. За його словами, це "неправильне розуміння подій".

Пєсков також прокоментував відступ російської армії від Києва і Чернігова. Він назвав це "жестом доброї волі" під час переговорів України і Росії. Прессекретар також висловив готовність продовжувати діалог.

Зазначимо, за даними Генштабу Збройних сил України, з початку вторгнення російські окупанти втратили майже 19 тисяч людей убитими, 700 танків, 150 літаків і тисячі броньованої та автомобільної техніки.

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