Суд арештував активи дружини Медведчука

Суд арештував активи товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина нардепа-втікача Віктора Медведчука - Оксана Марченко. Кошти, отримані від реалізації активів, можуть бути використані для потреб ЗСУ та відбудови зруйнованої інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію .

Зазначається, що серед активів Марченко були три квартири, два майнових комплекси, коштовні предмети мистецтва та транспортні засоби. Зокрема, під час обшуків на дачі Медведчука "Ведмежа дубрава" на Закарпатті правоохоронці вилучили понад 300 картин відомих художників (Бокшай, Ерделі, Манайло, Шолтес, Глюк), снігоходи, квадроцикли та автомобілі.

"За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора задоволено клопотання слідчих про арешт трьох квартир та двох майнових комплексів. Також готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене в ході обшуків майно", - йдеться у повідомленні.

Надалі арештовані активи будуть передані в управління Агенству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).