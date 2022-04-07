ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Близько 18 900 військових і майже 700 танків: Генштаб назвав втрати Росії

Новость на русском →
Київ, Четвер 07 квітня 2022 10:21
Близько 18 900 військових і майже 700 танків: Генштаб назвав втрати Росії Фото: Росія продовжує нести втрати в Україні (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

За час війни Росії проти України російська сторона втратила близько 18 900 військових убитими. Українські сили знищили майже 700 танків, 150 літаків і тисячі броньованих машин та автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника на 7 квітня:

  • Особовий склад - близько 18 900 осіб
  • Танки - 698 одиниць
  • Бойові броньовані машини - 1891
  • Артилерійські системи - 332
  • РСЗВ - 108
  • Засоби ППО - 55
  • Літаки - 150
  • Вертольоти - 135
  • Автомобільна техніка - 1358
  • Кораблі/катери - 7
  • Цистерни з ПММ - 76
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111
  • Спеціальна техніка - 25
  • Пускові установки ОТРК - 4

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - зазначили в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські десантники знищили російський підрозділ радіоелектронної боротьби (РЕБ) та його охорону зі спецназу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі