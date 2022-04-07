Сенат США схвалив закон про ленд-ліз: дозволить швидше постачати зброю Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Як пише видання, законодавці в США вдалися до екстраординарної тактики, і це є ознакою того, що російське вторгнення в Україну загрозу ліберальному порядку. Це також свідчить про те, що західний світ вірить, що Україна може перемогти у боротьбі із російськими окупантами.

Закон ухвалено на тлі оприлюднених свідоцтв масової розправи російської армії над мирними мешканцями у Бучі (Київська область). Лідер демократичної більшості Чак Шумер назвав масові вбивства "чистим злом".

"Коли ми безглуздо вбиваємо безневинних цивільних осіб через те, ким вони є, чи то їхня релігія, раса чи національність, це геноцид, і в цьому винен пан (президент Росії, - ред.) Путін", - заявив він.

Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні від 2022 року прискорить передачу критично важливого військового обладнання та інших життєво важливих матеріалів, скоротивши бюрократичну тяганину. Він дозволяє де-факто дарувати озброєння з можливістю того, що Україна виплатить борг пізніше.