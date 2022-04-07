ru ua
Чт, 07 квітня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 07 квітня 2022 18:52
Росію виключили з Ради ООН з прав людини Фото: Генасамблея ООН проголосувала за виключення Росії з Ради з прав людини (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй (ООН) проголосувала за відсторонення Росії від Ради з прав людини. Рішення підтримали дві третини країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Генасамблеї.

Генасамблея ООН відсторонила Росію від Ради з прав людини. У засіданні взяли участь представники 193 країн. "За" виняток проголосували 93 держави. Утрималися - 58, виступили проти - 24

Росію виключили з Ради ООН з прав людини

Фото: підсумки голосування на Генасамблеї ООН (скриншот із відео)

На рішення Генасамблеї відреагував Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter. Глава МЗС назвав правильним призупинення членства Росії у Раді ООН з прав людини. Він подякував усім країнам, які підтримали резолюцію.

"Військовим злочинцям не місце в органах ООН", - підсумував Кулеба.

Рада ООН з прав людини – міжнародний правозахисний орган. Відповідає за дотримання та захист прав людини. Є допоміжним органом Генасамблеї.

Усунути Росію від Ради з прав людини закликали правозахисники з кількох країн, включаючи Україну, Польщу. Причина виключення – злочини, скоєні російськими військами на українській території.

Нагадаємо, напередодні голосування міністри закордонних справ країн "Великої сімки" підтримали виключення Росії з Ради ООН з прав людини.

Зазначимо, раніше глава МЗС Великобританії Ліз Трас заявила, що Росії не місце в Раді ООН з прав людини.

Війна Росії проти України триває 43-й день. Про ситуацію на фронтах і в регіонах - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Російська Федерація Війна Росії проти України
NEWS
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
43-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі
Виталий НосачФотокорреспондент Знищена окупантами. Як виглядає Бородянка і що пережили її жителі