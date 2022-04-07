У Бородянці під руїнами лише двох будинків знайшли 26 загиблих, - Венедіктова
У місті Бородянка Київської області з-під завалів лише двох будинків дістали тіла 26 загиблих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Ірини Венедіктової у телемарафоні.
За її словами, у місті не було українських захисників та військових інфраструктур
"Сьогодні розібрали завали двох великих будинків. Знайшли 26 тіл загиблих. Бородянка є показовим прикладом. Орки 26-27 лютого зайшли танками, в них кинули чи гранату, чи коктейль Молотова. Вони злякалися місцевих жителів, викликали авіацію, яка пролетіла цю вулицю і просто знищувала все",- сказала Венедіктова.
Також вона зазначила, що у правоохоронців є факти сексуальних злочинів та катувань.
Венедіктова додала, що у Бородянці жахлива ситуація з точки зору руйнації та непередбачуваності жертв.
Раніше ми повідомляли, що у Бородянці з-під завалів почали діставати перших загиблих.
Також ми писали, що в Україні розслідують 5 тисяч воєнних злочинів армії РФ.
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