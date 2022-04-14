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У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 17:40
У Раді призупинили діяльність фракції ОПЗЖ Фото: ОПЗЖ призупинила діяльність у Верховній Раді (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Фракції "Опозиційна платформа - За життя" призупинила свою діяльність у Верховній Раді Україні. Відповідне рішення оголосили на закритому засіданні парламенту 14 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа від партії "Голос" Ярослава Желізняка.

Стало відомо, що сьогодні з фракції вийшли народні депутати Дмитро Ісаєнко та Анатолій Бурміч. Фракція відкликала Вадима Рабіновича з посади співголови і обрала Юрія Бойка головою.

"Оголошено рішення РНБО щодо призупинення діяльності ОПЗЖ та діяльності фракції ОПЗЖ у ВРУ", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук анонсував, що фракція ОПЗЖ припинить своє існування у парламенті.

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