Молдова остаточно заборонила георгіївську стрічку. І символи "Z" і "V"

Парламент Молдови в третьому читанні прийняв закон, згідно з яким на території країни забороняється використання георгіївських стрічок, символів "Z" і "V", а також будь-яких знаків, які асоціюються з російською агресією в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на noi.md .

Повідомляється, що поправки до Кодексу про правопорушення про заборону "загальновідомих атрибутів і символів", які використовуються в контексті військової агресії, підтримали 53 депутати. Ініціатива передбачає штрафи в розмірі від 4500 до 9000 леїв (від 250 до 500 доларів) за виготовлення, публічне використання або пропаганду екстремістської або військової символіки.

Згідно із законопроектом, під "загальновідомими атрибутами і символами" слід розуміти:

кольорові прапори, смуги і стрічки (чорно-помаранчева двоколірна - георгіївська стрічка);

емблеми (графіка, букви, наприклад, "Z" і "V", або цифри і їх комбінації);

нагрудні знаки, обмундирування, гасла, вітання, а також будь-які інші подібні знаки відмінності, використовувані учасниками військових дій агресії.

Автори законопроекту вважають, що заборона необхідна в умовах війни в Україні і збільшення випадків використання цих символів на території Молдови.