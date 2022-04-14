Оприлюднено дані російських генералів та ОМОНівців, причетних до звірств під Києвом

Українська розвідка оприлюднила дані російських генералів та ОМОНівців. Вони причетні до геноциду українського народу в Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУР МО.

Біографія, паспорт, ІПН, посвідчення офіцера, адреси реєстрації та інші дані російських генералів можна переглянути за посиланнями:

Військовослужбовці ОМОН "Оберіг" управління Росгвардії по Кемеровській області.

Санчик Олександр Семенович

Командує підрозділами 35-ї армії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Сердюков Андрій Миколайович

Бере участь у відкритому військовому вторгненні до України - командує угрупуванням повітрянодесантних військ. Підлеглі Сердюкову підрозділи причетні до військових злочинів проти мирного населення.

Керував підрозділами Південного військового округу під час анексії Криму у лютому 2014 року, під час бойових дій на Донбасі. Відповідав за формування на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей 1 та 2 армійських корпусів російських військ, здійснював безпосереднє керівництво ними. За участь у російській агресії на Донбасі отримав військове звання генерал-полковник.

Селиверстов Володимир Вячеславович

Командує підрозділами 106 повітряно-десантної дивізії, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Як заступник командира спеціального підрозділу ВДВ розробляв і проводив окремі операції в ході анексії Криму в лютому 2014 року та окупації Донбасу. За участь у російській агресії проти України було заохочено режимом званням "Герой Росії".

Ігламов Альберт Ільдусович

Командує підрозділами 18 бригади армійської авіації, виділеними до складу угруповання військ "Схід". У період з лютого по квітень 2022 року в ході операції із захоплення Києва льотний склад бригади залучався до завдання ракетних ударів, які призвели до значних руйнувань цивільної інфраструктури та жертв серед мирного населення на території Київської області.

Чубарикін Сергій Вікторович

Командує підрозділами 76 десантно-штурмової дивізії, що виділені до складу угруповання військ "Схід". У період із лютого по квітень 2022 року керував діями підлеглих сил під час операції із захоплення Києва із західного напрямку. Військовослужбовці зазначених підрозділів причетні до військових злочинів проти мирного населення Київської області.

Нагадаємо, сьогодні українська розвідка оприлюднила дані російського командування, причетного до воєнних злочинів проти України в Маріуполі та Київській області. Мова йде про Валерія Солодчука та Олександра Дворнікова.