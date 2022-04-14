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Знищено склад. ЗСУ завдали чергового удару по окупантам у Чорнобаївці, - Арестович

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Чорнобаївка, Четвер 14 квітня 2022 09:18
Знищено склад. ЗСУ завдали чергового удару по окупантам у Чорнобаївці, - Арестович Фото: радник голови Офісу президента Олексій Арестович (president.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України завдали чергового удару по російських позиціях на території аеродрому в Чорнобаївці. І знищили склад боєприпасів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook радника голови Офісу президента Олексія Арестовича.

"Ви будете сміятися, але...Чорнобаївка-15. Склади з боєприпасами 22-го армійського корпусу (Крим) знищені", - зазначив він.

Увага! На відео нецензурна лексика.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські Сили спецоперацій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом.

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