Сили спецоперацій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом

Бійці Сил спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом. В результаті знищено колону, яка слідувала на посилення угруповання в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.

Повідомляється, що кілька днів тому виявили російську колону, яка рухалася на Ізюм. У ній були були бронеавтомобіль "Тигр", КамАЗ і три "Урали".

Після того, як був встановлений маршрут, українські військові знайшли підходяще місце для інженерної засідки.

"Це був міст по шляху ворожої техніки... Заклавши вибухівку в певне місце, оператори Сил спецоперацій чекали ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом з російською технікою здійснили за певним задумом, знищивши всю ворожу колону", - йдеться в повідомленні.