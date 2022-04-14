Сили спецоперацій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом
Бійці Сил спеціальних операцій підірвали міст з російською технікою під Ізюмом. В результаті знищено колону, яка слідувала на посилення угруповання в Харківській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генштабу ЗСУ.
Повідомляється, що кілька днів тому виявили російську колону, яка рухалася на Ізюм. У ній були були бронеавтомобіль "Тигр", КамАЗ і три "Урали".
Після того, як був встановлений маршрут, українські військові знайшли підходяще місце для інженерної засідки.
"Це був міст по шляху ворожої техніки... Заклавши вибухівку в певне місце, оператори Сил спецоперацій чекали ворога, який, нічого не підозрюючи, їхав назустріч смерті. Підрив мосту разом з російською технікою здійснили за певним задумом, знищивши всю ворожу колону", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомляла, що Росія планує знищення українських міст, якщо не доб'ється успіху до 10 травня.
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