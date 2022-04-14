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Суд арештував 154 об’єкти майна сім’ї Медведчука

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Україна, Четвер 14 квітня 2022 10:13
Суд арештував 154 об’єкти майна сім’ї Медведчука Фото: Віктор Медведчук (kremlin.ru)
Автор: Наталія Юрченко

Суд наклав арешт ще на 154 об’єкти рухомого і нерухомого майна сім’ї нардепа-втікача від партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука. Серед арештованого квартири, будинки, автомобілі та яхта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Зазначається, що під арешт потрапило майно не тільки Медведчука, а і його дружини Оксани Марченко. Серед арештованого 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць та моторна яхта.

Крім того, арешт наклали на частки в статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Медведчук або Марченко.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Віктора Медведчука ввечері 12 квітня. Пізніше стало відомо, що нардеп-втікач намагався покинути Україну.

Також раніше ми повідомляли про те, що суд арештував активи дружини Медведчука - Оксани Марченко.

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