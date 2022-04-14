Росія погрожує стягнути ядерну зброю до Балтики через розширення НАТО

У разі вступу Швеції і Фінляндії до НАТО російська сторона може стягнути ядерну зброю в Балтику. Зокрема, кораблі з відповідними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступник голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва.

За його словами, вступ Фінляндії і Швеції в НАТО означає, що у Росії стане більше офіційно зареєстрованих супротивників.

"Якщо Швеція і Фінляндія увійдуть до НАТО, протяжність сухопутних кордонів Альянсу з РФ зросте більш ніж удвічі. Природно, ці кордони доведеться зміцнювати. Серйозно посилити угруповання сухопутних сил і ППО, розгорнути суттєві військово-морські сили в акваторії Фінської затоки. У такому випадку ні про який без'ядерний статус Балтики мова йти вже не зможе - баланс має бути відновлений", - зазначив Медведєв.