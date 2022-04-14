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Рада визнала війну Росії проти України геноцидом українського народу

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Київ, Четвер 14 квітня 2022 18:33
Рада визнала війну Росії проти України геноцидом українського народу Фото: Верховна рада визнала війну Росії проти України геноцидом проти української нації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Верховна рада на сьогоднішньому засіданні визнала війну Росії проти України геноцидом української нації. Документ підтримали 363 народних депутати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram нардепа від фракції "Голос" Ярослава Железняка.

Заява Ради №7276 "Про вчинення Російською Федерацією геноциду в Україні" зареєстрована в парламенті 11 Квітня. У документі підкреслюється, що керівництво Росії неодноразово заявляло, що однією з цілей розв'язаної ними війни є так звана "денацифікація" України, а під "нацистами" Кремль має на увазі тих, хто говорить по-українськи, відчуває себе українцем і прагне жити в незалежній Українській країні.

"Очевидно, що росіяни відмовляють українцям у самому праві на самовизначення, що є основоположним принципом міжнародного правопорядку", - наголошується в постанові.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон відмовився назвати війну Росії проти України геноцидом українського народу. Він заявив, що українці і росіяни є "братніми" народами.

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