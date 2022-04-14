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ФСБ заявила про черговий обстріл прикордонного пункту. Нібито з боку України

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Москва, Четвер 14 квітня 2022 14:03
ФСБ заявила про черговий обстріл прикордонного пункту. Нібито з боку України Фото: ФСБ звинувачує Україну в нібито обстрілі російської території (24 tv)
Автор: Сергей Новиков

Федеральна служба безпеки Росії заявила про обстріл прикордонного пункту "Нові Юрковичі" в Брянській області. Нібито обстріл був здійснений з боку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на fontanka.ru.

Повідомляється, що інцидент стався 13 квітня.

"13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску "Нові Юрковичі" ПУ ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано", - повідомили в ФСБ.

Також повідомляється, що нібито в ході обстрілу були пошкоджені два автомобілі, але постраждалих немає.

Нагадаємо, напередодні ФСБ виступала зі схожою заявою, але тоді нібито був обстріляний прикордонний пост в Курській області.

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