ФСБ заявила про черговий обстріл прикордонного пункту. Нібито з боку України
Федеральна служба безпеки Росії заявила про обстріл прикордонного пункту "Нові Юрковичі" в Брянській області. Нібито обстріл був здійснений з боку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на fontanka.ru.
Повідомляється, що інцидент стався 13 квітня.
"13 квітня піддано мінометному обстрілу з території України автомобільний пункт пропуску "Нові Юрковичі" ПУ ФСБ Росії по Брянській області. У момент обстрілу на території пункту пропуску перебувало понад 30 українських біженців, яких вжитими заходами евакуйовано", - повідомили в ФСБ.
Також повідомляється, що нібито в ході обстрілу були пошкоджені два автомобілі, але постраждалих немає.
Нагадаємо, напередодні ФСБ виступала зі схожою заявою, але тоді нібито був обстріляний прикордонний пост в Курській області.
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