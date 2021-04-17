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У Чорне море зайшли 15 російських військових кораблів

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 14:16
У Чорне море зайшли 15 російських військових кораблів Фото: РФ направила в Чорне море 15 кораблів (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Загін російських кораблів Каспійської флотилії пройшов під Кримським мостом по Керченській протоці та зайшов у Чорне море. Всього туди направили 15 кораблів.

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу.

Серед кораблів - три артилерійських і вісім десантних катерів, а також судна забезпечення. Відзначається, що кораблі переходять в Чорне море "в рамках здачі контрольної перевірки за зимовий період навчання".

"Після виходу з Керченської протоки кораблі попрямували в призначений район згідно з планом проведення контрольної перевірки за зимовий період навчання", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони РФ стверджують, що суду візьмуть участь у залікових морських навчаннях.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що більше 10 десантних і артилерійських катерів і судів РФ перекидають з Каспійського в Чорне море.

РБК-Україна писало, що 15 квітня стало відомо, що Росія закриє частину Чорного моря поблизу Керченської протоки для іноземних військових кораблів. Акваторія буде закрита з наступного тижня до жовтня 2021 року. В Україні назвали такі дії Росії грубим порушенням міжнародного права.

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