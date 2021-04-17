Затримання українського консула в РФ: Сосонюк повинен покинути Росію до 22 квітня
Російська Федерація офіційно заявила про висилку українського консула Олександра Сосонюка, який вчора був затриманий в Санкт-Петербурзі. Консул повинен покинути територію РФ до 22 квітня.
Також в МЗС Росії викликали тимчасового повіреного у справах України в Російській Федерації Василя Покотила.
"З російської сторони було вказано на неприпустимість подібного роду діяльності, несумісної зі статусом консульського співробітника і завдає шкоди інтересам національної безпеки Російської Федерації. Було оголошено про небажаність його перебування на території Росії і рекомендовано покинути її межі протягом 72 годин, починаючи з 19 квітня ц. р", - заявили в МЗС.
Нагадаємо, 16 квітня в Санкт-Петербурзі ФСБ затримала українського консула нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ". При цьому в МЗС України заявили, що це було фактично напад.
Також РБК-Україна писало, що Україна готує відповідь через затримання консула в РФ.