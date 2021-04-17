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У Росії затримали українського консула

Новость на русском → Субота 17 квітня 2021 09:45
У Росії затримали українського консула
Автор: РБК-Україна

Український консул Олександр Сосонюк затриманий у російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру в ході зустрічі з громадянином РФ".

Про це повідомляють РИА Новости.

Українського дипломата підозрюють в одержання закритої інформації з баз даних правоохоронних органів і ФСБ.

"Дана діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер по відношенню до Російської Федерації. До іноземному дипломату будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

Нагадаємо, вчора Російська Федерація прийняла рішення вислати п'ять польських дипломатів.

Також Росія вирішила дзеркально відповісти на висилку з США десяти російських дипломатів і відправити в Содененние Штати десять американських дипломатичних співробітників.

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